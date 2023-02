Martedì ci sarà il derby tra Juve e Torino, una partita in cui Pogba è stato più volte protagonista essendo i granata la vittima preferita. Quattro gol segnati nel derby della mole dal francese. Chissà, se il destino vuole che proprio in questa partita Pogba tornerà a indossare la maglia della Juve in una partita ufficiale. Il centrocampista spera nella convocazione.