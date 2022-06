Paul Pogba tornerà alla Juventus e secondo La Gazzetta dello Sport verrà ufficializzato nella settimana del 4 luglio. Il centrocampista francese dopo anni in Premier in cui non è mai riuscito a spiccare torna in Serie A dove fa reparto da solo. Il massimo campionato italiano infatti ha ritmi di gioco più lenti rispetto a quello inglese ed è per questo che le qualità del polpo potrebbero essere messe in mostra di più. Il nome di Pogba sarebbe l'osservato speciale dell'intera Serie A.



DOVE SCHIERARLO - Il ruolo del francese è la mezz'ala sinistra, però quando nella sua ultima apparizione in bianconero si voltava verso destra trovava Andrea Pirlo come regista schierato davanti alla difesa. Ora non è ancora noto chi troverà: Arthur non convince, Miretti e Fagioli sono troppo acerbi. Per questo il nome di Leandro Paredes del Paris Saint Germain sarebbe ideale. Non solo però, il polpo potrebbe anche adattarsi a ricoprire quel ruolo come già fatto in precedenza nella gestione di Allegri.



NELLA FRANCIA - Nella nazionale di Didier Dechamps però Paul è abituato anche a giocare in un centrocampo a due affiancato da Kante. Proprio per questo nella Juventus potrebbe anche essere schierato da solo affiancato a Manuel Locatelli in una nuova soluzione. Il Polpo dunque è un acquisto fondamentale per la Juventus.