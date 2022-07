Paulsi diverte ad attribuire soprannomi ai suoi compagni. Se Manuelè "Superclass", per la classe che lo contraddistingue in campo e fuori, ecco che Dusandiventa.... Il centrocampista francese dellaha svelato questo e molti altri "segreti" della sua nuova esperienza a tinte bianconere nello speciale di DAZN dal ritiro alla Continassa, dove ha riservato parole al miele proprio all'attaccante serbo ma anche a Federico, in attesa di ritrovarlo in campo: "Forte, fortissimo, è il numero 9", il suo commento sul classe 2000. "Poi c'è anche Chiesa, che mamma mia... è giovane e ha tanto talento".