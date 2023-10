Mors tua vita mea. Il doppio "vuoto" creatosi nel centrocampo dellaper via dei problemi extra-calcio di Paule Nicolòpuò, anzi deve, rappresentare una grande occasione per un altro giocatore, che finora non ha pienamente rispettato le alte aspettative riposte nei suoi confronti: si tratta di Fabio, decisamente precoce con le sue 54 presenze in bianconero a 20 anni e 2 mesi ma non ancora "esploso" come molti speravano, sia alla Continassa che dalle parti della Nazionale Under 21. Ora più che mai, però, Chico ha la strada spianata verso il campo: al mercato di gennaio, quando la Juve andrà certamente a caccia di almeno un centrocampista, mancano infatti ancora due mesi, ma in ogni caso adesso la sua permanenza sembra probabile anche per la prima parte del 2024.- La prima grande chance per Miretti potrebbe già arrivare domenica sera: a contendergli un posto da titolare nel big match contro ilpotrebbe essere il solo Weston, favorito nel caso in cui Massimilianoscegliesse il 4-4-2, ma comunque condizionato dal rientro tardivo alla Continassa (il tecnico livornese conta di ritrovare lui e Timothy Weah domani pomeriggio). Il classe 2003, che peraltro ieri con gli azzurri ha giocato solo 25 minuti, è invece già tornato alla base, con tutto il tempo necessario per lavorare con la squadra. Ora sta a lui, che può fare delle "disgrazie" dei due compagni di reparto la sua grande fortuna. Il momento per prendere la rincorsa e spiccare il volo non può essere più rimandato.