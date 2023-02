In my element pic.twitter.com/Wq9KINPAFt — Paul Pogba (@paulpogba) February 26, 2023

Che questa sia davvero la volta buona? Paul, dopo le tante "illusioni" dell'ultimo periodo, sembra davvero essere vicino al rientro in campo con la maglia della, quella che in questa sua seconda esperienza a Torino non è ancora riuscito a indossare per partite ufficiali. Potrebbe essere stato lui stesso a lanciare un piccolo indizio: "In my element", ha scritto il francese sui propri canali social, pubblicando una combo di immagini che lo vedono impegnato sul terreno di gioco. Eccolo qui sotto.