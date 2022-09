E i tifosi della Juventus possono segnarsi questa data sul calendario: martedì 25 ottobre. Come scrive la Gazzetta dello Sport, questa è la data in cui i bianconeri andranno a Lisbona, in casa del Benfica, per la gara decisiva nel cammino in Champions League e potrebbero farlo con una grande novità: per la prima volta si potrebbero vedere in campo insieme Federico Chiesa (nel giorno del suo compleanno) e Paul Pogba. Già perché le notizie in arrivo dalla Continassa inducono finalmente all’ottimismo.- Fermo da gennaio per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, voleva tornare a settembre, ma qualche complicazione ha rimandato l'appuntamento e il ginocchio non rispondeva ancora al meglio, tanto che erano cominciate a circolare voci preoccupanti su tempi dilatati di mesi o addirittura di un possibile nuovo intervento. Nelle ultime settimane, però, è arrivato un netto miglioramento, tanto che c’è chi fissa già nella prossima settimana il rientro in gruppo dell’ala bianconera, con la speranza addirittura di una convocazione per la partitissima con il Milan di sabato 8 ottobre a San Siro, scrive la Gazzetta. Alla Juve ci vanno con calma, l'obiettivo può essere averlo contro il Benfica in Champions con un po' di minuti alle spalle.- Si è operato il 5 settembre per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro, dopo aver rinviato l’intervento a luglio e con lo spauracchio di saltare il Mondiale. Inizialmente il suo rientro era fissato per l'ultima di campionato prima di Qatar 2022, ma il recupero sta progredendo più velocemente delle più rosee previsioni, tanto da far pensare alla sua presenza proprio a Lisbona contro il Benfica in Champions, si legge.