Ci sono!sono tornati ad allenarsi in gruppo, con la Juve che potrebbe avere a disposizione - per la prima volta in stagione - tutto l'organico. Testa dunque alla Lazio, le scorie post Inter dovranno essere immediatamente smaltite.Bonucci e Pogba dunque rivedono la convocazione, che potrebbe arrivare già venerdì per il match dell'Olimpico. Anche Chiesa sta bene, con un po' di minutaggio può andare anche meglio. Pronto a rientrare definitivamente Alex Sandro, anche se Allegri ha preferito dare continuità a Gatti, tra i migliori contro l'Inter. Con la Lazio tornerà certamente titolare Szczesny, così come Di Maria e Vlahovic sembrano certi di un posto dal primo minuto. Ma è ancora prestissimo: nei prossimi giorni Allegri scioglierà le prime riserve. Con un Pogba e un Bonucci in più, almeno a supporto della squadra.