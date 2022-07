Per ora da lontano, tra un po’ più vicino #PogBackpic.twitter.com/Foa77U5CEZ — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 8, 2022

Neanche il tempo di smaltire le emozioni per l'arrivo di Angel Di Maria, ed è già il momento di Paul. Erano sei anni che i tifosi bianconeri aspettavano il suo ritorno, che finalmente è realtà. È tutto vero, ilnon è più un sogno. Il Polpo è atterrato a Caselle alle 17.30 di oggi, leggermente in anticipo rispetto a quanto trapelato in un primo momento, pronto a riabbracciare lae a dare il via alla sua seconda esperienza all'ombra della Mole.Con lui l'avvocatessa Rafaela, che ha seguito passo dopo passo la trattativa per riportarlo alla corte della Signora. "Ci vediamo presto", aveva annunciato questa mattina il giocatore in un video su Instagram , e così è stato. Previste per domani mattina le visite mediche, dopo le quali arriverà l'ufficialità e sarà finalmente svelato il suo numero di maglia. L'attesa è finita, Paul è a Torino.