#Pogba está na boate onde a Juve foi comemorar o scudetto. Na foto ele está com o primo e os amigos do #Pjanic pic.twitter.com/Um8n6lQzSC — Bianconeri Brasil (@bianconeribra) 20 maggio 2019

Il centrocampista francese è arrivato in città ieri, non tanto per assistere dal vivo alla partita del club bianconero e alla successiva celebrazione dello scudetto sul prato dell'Allianz Stadium (come fatto da Buffon), bensì per festeggiare l'addio al calcio giocato di Andrea Barzagli.con la moglie di Andrea Barzagli che ha organizzato la serata. Una notte aperta solo a mogli, fidanzate e amici dei calciatori. I tifosi possono sperare nel suo ritorno?