Non era da solo Paulsull'aereo che questo pomeriggio lo ha riportato a Torino, dalla "sua", dopo sei anni di lontananza. Come raccolto dalla nostra redazione, infatti, il centrocampista francese ha viaggiato con Rafaela, l'avvocatessa che, raccogliendo l'eredità lavorativa di Mino, ha seguito passo dopo passo la trattativa con il club bianconero, fino all'esito odierno con ildivenuto finalmente realtà. Il giocatore è molto legato alla professionista, tanto che nel documentario uscito nelle scorse settimane su Amazon Prime Video l'ha presentata come una "seconda mamma", una figura sempre presente anche nella sua vita familiare.