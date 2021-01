Il ritorno di Paul Pogba è in fase di studio da parte della Juventus, che sogna di poter riabbracciare il talento "scippato" e poi restituito (con plusvalenza di oltre 100 milioni di euro) al Manchester United. Come riportano fonti Mediaset, la Juve in estate potrà tentare una carta vincente, anzi due: o Aaron Ramsey o Federico Bernardeschi. Ma quali sarebbero le cifre poi dell'affare? La valutazione di Pogba è scesa intorno ai 50 milioni di euro e lo stipendio sarebbe di minimo 15 milioni di euro a stagione.