Dopo mesi di problemi e continui rinvii, Paul Pogba ha trovato nuovi minuti con la maglia della Juve e una continuità inseguita da tempo, che spera sia la mossa per mettersi la sfortuna definitivamente alle spalle. Sì, perché il Polpo è entrato in campo contro lo Sporting a 20' circa dalla fine, per giocarsi uno spezzone vero ed importante, con anche la possibilità di andare oltre e dover arrivare a supplementari e rigori. Il che avrebbe portato il suo minutaggio a 50'. Qualcosa che, consecutivamente non gli si vede fare da tanto tempo, ma che soprattutto fa scattare qualche domanda sulle sue condizioni. E' finalmente pronto per esserci davvero.Intensità in crescita, minutaggio reale e possibilità di stare tanto in campo. Così Paul Pogba si approccia a un finale di stagione in cui sarà fondamentale. Sì, perché da qui a fine maggio (se ci saranno le due finali di Coppa Italia ed Europa League) la Juve continuerà a giocare ogni tre giorni e di lui avrà un grande bisogno, per le rotazioni, per il suo talento e per quella classe oggi impolverata e arrugginita, ma che allenamenti e partite possono far brillare nuovamente. E mentre scopre la possibilità di giocare insieme a Rabiot in un duo tutto francese, spera di tornare a incidere nella Juve come faceva un tempo e come sta facendo oggi il numero 25. E perché no, di farlo già prestissimo.La prima della stagione, per dare un nuovo senso e un nuovo volto a questa stagione, per ritrovare davvero il sorriso disperso in questi mesi.