Terzo giorno di test atletici e visite mediche al JMedical e terza volta in cui Paul Pogba è presente. Dopo l'arrivo di Szczesny e Milik, ecco il francese, accolto come sempre da tanto entusiasmo dai tifosi presenti. Paul, come ieri, non si è fermato all'entrata ma probabilmente saluterà i tifosi quando uscirà dal JMedical. Il francese svolgerà un lavoro di attivazione sulla sabbia per continuare la preparazione ed essere a completa disposizione per Allegri.Di seguito il video del suo arrivo.