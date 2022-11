. O almeno questo è quanto lascia intendere una foto pubblicata - e poi rimossa, ma solo dopo che aveva già fatto il giro dei- dalla splendida, moglie del centrocampista dellache il 15 novembre scorso ha festeggiato il suo 29° compleanno. Attualmente in vacanza a, dove il giocatore sta proseguendo il suo percorso di recupero dall'infortunio insieme a un membro dello staff bianconero, la coppia ha avuto anche l'occasione di vivere alcuni momenti in compagnia di alcuni amici tra cui la famosa modellae il cantanteProprio con loro è stata scattata la foto che ritrae Paul e la stessa Zulay con un "pancino" in bella vista che non è sfuggito ai loro milioni di follower, per quanto lo scatto sia "sparito" dai social nell'arco di breve tempo. Diverse anche le pagine dedicate alle Wags (mogli e fidanzate dei calciatori) che sono riuscite a "salvarlo" (ve ne proponiamo un esempio in calce). I due sono una coppia dal 2017, anche se la loro storia è diventata ufficiale solo durante il Mondiale in Russia nel 2018; nel 2019 il matrimonio, e a seguire la nascita dei primi due figli. Ora non resta che aspettare l'annuncio "ufficiale" del prossimo lieto evento.