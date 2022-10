Zero. Resteranno questi i minuti disputati da Paul Pogba con la Juve nel 2023. Era nell'aria, la conferma è arrivata direttamente dalla Juventus: il ginocchio prima infortunatosi, poi gestito con una fallimentare terapia conservativa, infine operato, semplicemente non regge ancora. Al termine delle otto settimane necessarie per il recupero dopo l'intervento chirurgico, è quindi arrivato il verdetto impietoso: niente Juve fino a gennaio, niente Mondiale con la Francia. Un bel problema soprattutto per Max Allegri, ma un problema soprattutto guardandosi indietro considerando come non abbia mai potuto contare sul giocatore attorno al quale pensava di costruire l'intero progetto tattico di questa stagione. Scelte sbagliate, recuperi problematici, in generale una struttura fisica che ormai lascia solo punti interrogativi anche guardando più avanti. Aspettando un 2023 che tutti sperano possa essere migliore, riavvolgere il nastro in questo 2022 può servire per capire come si sia arrivati a questo punto.Scopri tutto in gallery