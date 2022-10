Come racconta Gazzetta, ladellaè appesa a un filo, dopo il ko in Israele, "ma Pogba ci crede ancora e la sua presenza in Portogallo sarebbe da stimolo per tutto il gruppo". Un conto è la tribuna e un altro la panchina, con la possibilità di essere a disposizione per uno spezzone. Se Pogba ci punta, Allegri è più pratico e di conseguenza deciderà soltanto in extremis e dopo essersi confrontato con il giocatore e anche con lo staff. Pogba convocato per il Da Luz non è una semplice suggestione. Adesso è una ipotesi fattibile e nei prossimi giorni potrebbe diventare qualcosa di concreto.