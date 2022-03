Come racconta Tuttosport, nella lista del ds juventino Federico Cherubini resistono altre due candidature per il centrocampo: quelle di Paul Pogba e Sergej Milinkovic Savic. Per TS, il francese tornerebbe al volo a Torino e non perde occasione per inviare segnali. Il grande ritorno non è impossibile a priori, ma per arrivare alla fumata bianca il Polpo dovrebbe accettare un ingaggio più umano rispetto ai 13 milioni più bonus guadagnati negli ultimi sei anni a Old Trafford.