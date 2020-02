I media inglesi stanno confermando le voci che anche in Italia circolano ormai dalla scorsa estate. La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba e, dopo una stagione in piena rottura con il Manchester United, questa suggestione sembra essere meno esagerata di quanto non fosse prima. Infatti, il giocatore non sembra più essere in sintonia con il club inglese, con l'ultimo infortunio che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei già precari rapporti tra Pogba e Solskjaer. Così, la Juventus studia la formula migliore, ma anche come evitare la concorrenza del Real Madrid, sempre presente quando si parla del centrocampista Campione del Mondo.