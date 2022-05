Le sensazioni continuano a essere positive, ora il ritorno di Paul Pogba a Torino sembra davvero a un passo. Se la trattativa andasse a buon fine, a vincere sarebbe il cuore, rispetto ai soldoni del PSG pronto a offrirgli 13-14 milioni di euro netti più bonus per cinque anni: la proposta della Juve, di contro, parla di un triennale da 8 milioni più bonus, un anno in più di contratto aiuterebbe il francese a sciogliere gli ultimi dubbi.

Secondo Il Corriere dello Sport, però, a convincere il centrocampista a sposare di nuovo la Signora sarebbe anche e soprattutto il progetto bianconero: progetto che lo vedrebbe assoluto protagonista dentro il campo e anche fuori, in quanto volto copertina scelto dalla Juve con Adidas. A tutto ciò si aggiunge un altro fattore che potrebbe rivelarsi decisivo: il canale diretto con Massimiliano Allegri e Pavel Nedved, con i quali ha già avuto modo di confrontarsi.

Sui social, intanto, anche i suoi amici lo stanno spingendo verso Torino: dal canto suo, il Polpo si sta prendendo il tempo necessario per valutare i pro e i contro della proposta, a confronto con quella proveniente da Parigi, per poi prendere la decisione definitiva. La fumata bianca, comunque, sembra vicina.