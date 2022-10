Un po' come per Federico, che proprio oggi sarà "testato" in una partitella in famiglia, anche per Paulvige il principio della massima prudenza, per quanto in casasia grande la voglia di rivederlo in campo dopo il lungo periodo trascorso ai box. Secondo Tuttosport, anche per il centrocampista francese è normale aspettarsi un'amichevole per verificarne le condizioni fisiche, dopodiché l'occasione giusta per convocarlo potrebbe essere il big match contro l'del prossimo 6 novembre.