2









La Juve continua a sognare il “Pogback”. D’altronde, non è un mistero che in casa bianconera il ritorno di Pogba sia il vero miraggio estivo, dolce illusione che il mercato concede. Certo, è molto difficile, ma lo è sempre stato. La Juve, come tutti, deve fare i conti con la situazione coronavirus, che costringe il club a un nuovo tetto ingaggi, fissato in circa 9 milioni a stagione. Ci possono essere delle eccezioni, e Pogba sarebbe una di queste. E’ complicato però che il francese chieda cifre inferiori ai 20 milioni percepiti allo United. E allora i discorsi con Raiola sono complicati.



Restano comunque in secondo piano. Perché c’è un altro ostacolo: resta da convincere il Manchester United che, secondo quanto riferito da calciomercato.com, continua a chiedere una cifra vicina ai 100 milioni per liberare Paul. Senza fare grosse aperture a possibilità di scambi con contropartite utili ad abbassare il prezzo. C’è però speranza in casa Juve, perché lo United continua a monitorare la situazione di alcuni bianconeri. Obiettivi, su cui ragionare nell’ambito dell’affare Pogba ma non solo. Scoprili nella nostra gallery!