Titoli di coda. Breve ma intensa, la telenovela legata al futuro di Paul Pogba e al possibile ritorno alla Juventus ha infiammato le ultime settimane di mercato e potrebbe presto giungere alla fine. Il Paris Saint-Germain si è tolto dalla corsa, mentre il centrocampista francese ha già rifiutato la ricca offerta di rinnovo del Manchester United. La strada per il Pogback, quindi, è più in discesa che mai e a raccontarlo è calciomercato.com:



“I contatti con Rafaela Pimenta intanto proseguono, si intensificano, ci sono dettagli da limare sul contratto. Mentre per quel che riguarda l'aspetto tecnico, tutto è chiaro nella testa di Pogba dopo i dialoghi diretti con Pavel Nedved e Max Allegri. Proprio l'allenatore bianconero è stato chiaro ancora nell'ultimo summit di mercato con la dirigenza bianconera: vuole Paul, serve Paul, aspetta Paul. Che di questa Juve sarà faro a centrocampo e simbolo fuori dal campo. Il contratto? L'ingaggio parla di 8 milioni netti più bonus, sarà insieme a Matthijs de Ligt il più pagato della Juve. Per almeno tre anni, perché è qui che si lavora, la Juve vorrebbe tutelarsi con un accordo di media durata mentre Pogba vorrebbe almeno una stagione in più, niente che possa comunque mettere in discussione un accordo ormai vicinissimo alla fumata bianca. La Juve è pronta, aspetta solo il suo sì (c'è chi dice che possa essere all'interno del lancio del documentario in uscita il 17 giugno su Amazon): per tornare a vincere si punta tutto su Pogba”.