La Juventus è tornata a rubare la scena sul mercato dopo due estati passate quasi 'ad osservare' le antagoniste rinforzarsi e vincere il campionato, come hanno fatto rispettivamente Inter e Milan. Gli arrivi di Pogba e Di Maria hanno infatti dato una scossa e un cambio inevitabile non solo al mondo Juve, ma all'intera Serie A. A risollevare il morale dei tifosi juventini è anche quel gap a centrocampo che sembrava essere un ostacolo insormontabile ma che, con l'arrivo del francese potrebbe trovare nuova linfa. Intendiamoci, non sarà il solo, ma tutti quelli che se lo troverebbero accanto potrebbero giovarne e perchè no, potrebbero anche 'rinascere'.- Manca però ancora qualcosa e chissà che Madama quel qualcosa non possa trovarlo già in casa, senza dover andare a mettere ulteriormente mani al portafoglio. Il riferimento va ovviamente alle situazioni diche, hanno grosse chance di rientrare nell'organico di Allegri nella prossima stagione. Per quanto riguarda il protagonista della passata Serie B, c'è ancora della distanza tra la richiesta del calciatore e l'offerta della Juve, ma è scontata la sua presenza tra i convocati per la tournèe. Solo in un secondo momento infatti verrà presa una decisione definitiva, al contrario invece del suo compagno di reparto Fabio Miretti, sempre più confermato dall'allenatore livornese. Su di lui infatti sembrano esserci pochi dubbi e il giocatore sarà atteso a Torino il 3 agosto, dove avrà 10 giorni di tempo per convincere definitivamente la società ad aggregarlo in rosa.