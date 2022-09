Alla fine, Paulsi opera. Cambia tutto per il centrocampista della, che ora per risolvere la lesione al menisco ha deciso di andare sotto i ferri, interrompendo di fatto la terapia conservativa che aveva deciso di affrontare dopo diversi consulti medici per evitare l'asportazione della parte danneggiata (meniscectomia). Si allungano, di conseguenza, i tempi di recupero, al momento quantificati in circadi stop.Soltanto questa mattina, mentre i bianconeri erano impegnati nella rifinitura in vista del PSG, il Polpo era tornato ad allenarsi in campo alla Continassa, facendo sorridere Massimilianoe il resto della squadra che speravano di riaverlo a disposizione nelle prossime settimane, forse già il 18 settembre per la sfida contro la Salernitana. Non sarà così, evidentemente. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l'operazione chirurgica è in corso proprio in questi minuti. Seguiranno aggiornamenti.