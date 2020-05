1









La Juve vuole Paul Pogba, il francese vuole tornare a Torino. Ma c'è un ostacolo spiegato da Tuttosport: in questo momento difficile pensare a grandi cifre investite sul mercato dai bianconeri dopo la crisi coronavirus. A quel punto si punterebbe sugli scambi: tra i nomi che potrebbero interessare i Red Devils ci sono quelli di Douglas Costa e Miralem Pjanic, che per i bianconeri non sono in uscita ma neanche incedibili (come possono essere considerati De Ligt e Bentancur). Se dovessero servire per arrivare a un grande obiettivo potrebbero partire.