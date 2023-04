Di nuovo in gruppo da qualche giorno, Paulsembra pronto a tornare anche in campo. Per lui è previsto un posto tra i convocati in vista di Lazio-Juventus, in anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria che lo vedeva mettere lo Sporting nel mirino, in perfetto orario guardando ai progressi previsti dopo il check della scorsa settimana. Anche in tal senso si può leggere il prestito di Enzo Barrenechea per la gara di Next Gen del giovedì. Ma una risposta definitiva arriverà solo dopo l'ultimo allenamento. E sul futuro ha le idee chiare Pogba. Lo riporta Calciomercato.com.