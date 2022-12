Ieri è volato in Qatar per la finale del Mondiale, facendo un po' indispettire i tifosi bianconeri che in questa stagione non lo hanno ancora visto in campo. Tra poche ore, però, sarà di nuovo alla Continassa, pronto, almeno in linea teorica, a riprendere a correre secondo un piano di recupero che però è già stato modificato diverse volte. Paul, come scrive Tuttosport, non sta offrendo risposte particolarmente confortanti alladi Massimiliano, che contava di averlo a disposizione già da un po' e invece è stato costretto a ricalcolare di nuovo le tempistiche per rivederlo in gruppo.. Le prime corse sul campo daranno le risposte cercate da tempo, facendo capire se il Polpo potrà centrare l'obiettivo di tornare tra i convocati per il big match contro ildel 13 gennaio. In questo senso ogni giorno di allenamento sarà un test, che potrebbe cambiare la risposta. E nel frattempo alla Juve, come spiega La Gazzetta dello Sport, il francese è già costatolordi di stipendio. Pur senza aver giocato nemmeno un minuto.