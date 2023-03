Ancora un infortunio che terrà Paul Pogba lontano dal campo questa sera contro la Sampdoria. Il centrocampista francese dopo essersi presentato in ritardo per la gara contro il Friburgo salterà anche la samp a causa di un problema muscolare avvertito questa mattina nel corso dell'allenamento di rifinitura. Il centrocampista francese che in questi sette mesi alla Juventus ha disputato appena una manciata di minuti. I tifosi si sono infuriati tramite i social. In gallery alcune delle migliori reazioni dei tifosi.