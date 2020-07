Obiettivi da rivedere in casa Juventus, dove il nome di Paul Pogba è sempre più sullo sfondo. La trattativa è sempre stata in salita, ma si è ulteriormente complicata con la pandemia che ha colpito il mondo intero ma l'Italia in particolare. Per riuscire a riportare a Torino Pogba, pallino di Paratici, servirebbe un sostanziale ridimensionamento dell'ingaggio da parte del centrocampista francese e una richiesta inferiore del Manchester United rispetto a quella attuale; le contropartite che la Juve sta pensando di inserire, sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.