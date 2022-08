Sveglia presto e passaggio al JMedical per Paul, che ieri sera ha assistito a Juventus-Sassuolo dalla tribuna, insieme alla moglie Zulay. Prosegue, quindi, il percorso di recupero del centrocampista francese, dopo la lesione al menisco laterale. Recupero che sembra procedere a gonfie vele, in attesa di rivederlo in campo.