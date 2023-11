Come vi abbiamo già raccontato ieri ( LEGGI QUI ), Paulnon era presente all'Allianz Stadium per il Derby d'Italia train quanto ha preferito volare ad Abu Dhabi per assistere al GP di. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport, non senza qualche critica per il francese che, a detta del quotidiano, ormai è "un po' avulso dalla squadra": "Per carità, è liberissimo di prendersi una pausa per distrarsi dal momento difficile che sta attraversando, ma sono le tempistiche che non appaiono appropriate. Il Polpo sta aspettando il deferimento a 77 giorni dall’esito delle prime analisi (11 settembre) e a 52 da quello delle controanalisi (6 ottobre), che hanno confermato la positività al testosterone. Sospeso ormai da due mesi e mezzo dal tribunale antidoping nazionale e con lo stipendio ridotto al minimo sindacale dalla Juventus, il centrocampista francese dovrà affrontare il percorso giudiziario-sportivo in cui cercherà di convincere i giudici che l’assunzione della sostanza proibita è stata incidentale per evitare la squalifica di 4 anni".