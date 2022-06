Ora che Pogba è a un passo, cosa succederà con Milinkovic Savic? E' chiaro che la Juve in questo momento pare aver fatto una scelta, una di quelle drastiche. Dentro Paul, fuori SMS, che pure continua a piacere e da diverso tempo. Ecco: il problema è che si rischia la rottura tra Milinkovic e la Lazio, proprio in virtù di una decisione presa dal serbo. Vuole andare via, Milinkovic. E vuole farlo in quest'edizione del mercato.



LA RICHIESTA - Lotito continua a chiedere oltre 50 milioni e non ha mai preso in considerazione le proposte bianconere, dai primi sondaggi. "Se andrà via, ed è molto difficile, non resterà in Italia": le parole di Maurizio Sarri, dopo Juve-Lazio, erano già suonate come un campanello d'allarme per la dirigenza della Juventus, che ha flirtato con Pogba e portato a casa un colpo sensazionale. Eppure, il rimpianto Milinkovic non può non esserci, anche perché non si vedono altri acquirenti all'orizzonte.



LO SCENARIO - E' uscita totalmente di scena, la Juventus? In questo momento è lecito pensarlo, anche perché i bianconeri attendono altre uscite prime di muoversi. Servirà fare cassa per costruire un super centrocampo, con qualche cessione di lusso. Su tutti, McKennie. Ma non basterà solo l'americano, anzi...