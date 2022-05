Paul Pogba può davvero tornare alla Juve. Stando all'edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista francese ha accettato di ridursi l'ingaggio scendendo fino a 7-8 milioni di euro più bonus (dagli attuali 13 netti) pur di ripartire da Torino, rifiutando le avances del PSG. L'affare non è ancora chiuso, ma ora tutto fa pensare a una conclusione imminente, con il 28enne che verrebbe ingaggiato per la seconda volta a parametro zero dal Manchester United.