Tutto fatto per la Juventus. E soprattutto per Paul Pogba. A inizio luglio, i bianconeri ufficializzeranno il giocatore bianconero, in un solo colpo - come riporta La Gazzetta dello Sport - ci sarà tutto il pacchetto: annuncio, visite mediche, firma, bagno di folla, primi allenamenti in corrispondenza dell’inizio della nuova stagione.



DECISIVO PAUL - Decisione presa tempo fa, in queste settimane non l'aveva mai messa in discussione, nonostante le voci sul Psg. Il Polpo firmerà un contratto di quattro anni, sarà dunque della Juve fino all'età di 33 anni. L’ultima situazione da definire nei dettagli è legata alle commissioni, anche conosciute come “bonus alla firma”. Secondo Gazzetta, non posticiperanno però l'annuncio, già stabilito per luglio, quando Paul sarà pronto per tornare davvero a Torino. Pogba si presenterà a Torino a inizio luglio, quando la Juve si ritroverà in ritiro (presumibilmente il 4, anche se forse senza molti nazionali) e quando potrà piazzarsi al centro della sua nuova squadra.