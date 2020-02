Le parole di Mino Raiola hanno aperto le porte all'affare: Paul Pogba alla Juve. E così la macchina del mercato si è messa in moto. Ma come si prende Pogba e quanto costa? Secondo la Gazzetta dello Sport, a giugno Pogba avrà un peso a bilancio molto basso, intorno ai 20 milioni di euro, così alla Juve potrebbe bastare ritoccare questa cifra verso l'alto inserendo uno tra Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, per arrivare a 50. Il vero "scoglio" resta l'ingaggio, anche se i bianconeri potrebbero sfruttare le agevolazioni fiscali riservate ai giocatori provenienti dall'estero: cinque anni di contratto porterebbero a 100 milioni lordi - ne guadagna 13 più bonus) e un esborso complessivo da 150.