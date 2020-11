La Juventus continua a sognare il colpo Pogba, con il Manchester United pronto a vendere il fuoriclasse francese già a gennaio davanti a un’offerta congrua. Come scrivono in Spagna, i Red Devils hanno fissato il prezzo del proprio numero 6: 60 milioni di euro. Un prezzo "scontato" se si pensa alla valutazione fatta del giocatore solo pochi mesi fa. Il contratto in scadenza nel 2021 nasconde un'opzione per il rinnovo automatico fino al 2022, quindi il colpo a parametro zero sarà possibile solo tra molti mesi. Ecco perché chi vorrà Pogba dovrà trattare con lo United o aspettare almeno 15 mesi.