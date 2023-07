Una bellissima mattinata al JTC davanti ai ragazzi dello Juventus Summer Camp Masterclass e ai nostri tifosi — JuventusFC (@juventusfc) July 15, 2023

Paula colloquio con una leggenda della. Come si nota nelle foto pubblicate dal club bianconero dopo l'allenamento aperto di questa mattina, il Polpo ha incontrato alla Continassa Fabrizio, presente per assistere alla seduta. Il centrocampista francese non ha lavorato con i compagni nemmeno oggi, scendendo in campo solo in un secondo momento per guardare la partitella in famiglia. Qui sotto il post con tutte le foto.