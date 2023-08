Paul Pogba non scenderà in campo per la partitella tra la Juventus e la Next Gen. Il francese però è presente a bordocampo dove si è fermato per diversi minuti a parlare con John Elkann. Il numero unoè arrivato in elicottero per assistere anche lui al test in famiglia e celebrare il legame di 100 anni tra la Juve e la famiglia Agnelli.