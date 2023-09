A breve la Juventus incontrerà Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, per discutere del contratto del francese. Come riferisce ilCorriere dello Sport, l'idea è quella di andare a rivedere l’attuale accordo fino al 2026, abbassando di qualche milione l’onerosa parte fissa attualmente percepita da un giocatore che non ha dato il minimo supporto alla causa fino ad ora.