L'Italia è la patria della tattica. Del "lo scudetto lo vince chi ha la difesa più forte", del pullman, davanti alla porta e delle piccole che si chiudono in difesa contro le big. Lo era, almeno. Perché negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e si sta capendo che: "Ho lasciato la Juve perché mi avevano mentito sul modo di giocare. Dicevano che volevano un gioco più offensivo ma alla fine non era così".- Lui come Coman, che come riporta Tuttosport ha lasciato Torino per lo stesso motivo. E' andato al Bayern Monaco di Guardiola e via col calcio champagne.. Una vecchia storia che ha diviso da sempre: fare un calcio propositivo sempre e comunque o adattarsi all'avversario pur di portare a casa la vittoria? Tutti, vogliono vincere, in un modo o nell'altro. Ma le strade per arrivare all'obiettivo, spesso sono diverse.- E i top player ne conoscono uno solo: attaccare, attaccare, attaccare. in Europa si gioca così, i 'risultatisti' non vengono ammessi. E' quello che in questi anni sta provando a modificare. Anche stavolta però quel calcio fluido e propositivo si è visto solo a tratti. Dani Alves non avrebbe apprezzato.