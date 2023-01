Del resto,Ma non è accaduto con Maurizio Sarri, nell'anno dell'ultimo scudetto bianconero; rischia di non accadere neanche quest'anno, pure con la Juventus di mezzo. Infatti, ilha viaggiato al doppio degli altri, cadendo nella prima del 2023 ma senza dare dimostrazione di poter capitolare da un momento all'altro. Insomma: lotterà. E lo farà con le armi a propria disposizione, e cioè i gol segnati. Come racconta Gazzetta, però, quelle 7 reti subite dalla Juve sono un caso da studiare. Perché, proprio come ha detto il tecnico,La Gazzetta in edicola racconta i numeri della difesa bianconera, oltre il mero dato delle reti subite: se si parla dialle avversarie (204),. Solamente Bologna, Verona, Salernitana, Cremonese, Empoli e Spezia hanno fatto di peggio. E anche gli “expected goals against”, "il calcolo di quante reti avrebbe dovuto subire una squadra in base alla quantità e alla qualità delle occasioni concesse", fornisce un’immagine molto distante dalla realtà:Dieci gol di differenza dal dato reale. Szczesny si è confermato il portiere con più parate decisive del campionato, Danilo e Bremer si stanno confermando ad alti livelli: ma basta a giustifiacre il dato? Intanto, Allegri va. E ha la seconda miglior difesa d'Europa: solo il Barcellona ha fatto meglio, presi soltanto sei gol.