La Juventus ha solo il settimo attacco in Serie A per numero di gol realizzati e le difficoltà dei suoi attaccanti a segnare sono alla luce del sole. C'è però un dato in cui i bianconeri sono davanti a tutti, ovvero quello che riguarda il numero di giocatori andati a segno in queste prime 12 giornate. Sono 11 i bianconeri che hanno già trovato la via del gol. Meglio anche dell'Inter (8). Al primo posto in questa classifica anche Roma e Frosinone.