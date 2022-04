Con 50 gol realizzati fin qui in stagione, la Juventus ha il 10° attacco della Serie A. Un dato che spiega abbastanza chiaramente le difficoltà realizzative della squadra di Allegri, ma che si accompagna a un'altra statistica che aiuta a comprendere meglio il quadro: come segnala Sky Sport, la Juventus ha effettuato 479 tiri in porta e dunque ha avuto bisogno di 9,6 tiri a partita. Una percentuale, dunque, del 10,44%: la 12^ della Serie A.