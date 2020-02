Il futuro di Blaise Matuidi si potrebbe legare ancora a quello della Juventus. La conferma, infatti, arriva direttamente da Mino Raiola, procuratore del francese - ma non solo, ovviamente - che ha rivelato a Tuttosport alcune indiscrezioni sulla prossima stagione: "​La situazione è semplice: c'è già una operazione in essere per la Juve. Unilaterale? Sì, se vogliono se lo tengono, se no no. Ma è già sicuro, Matuidi resterà alla Juventus". Parole alquanto certe, quelle di Raiola, che avvicinano ancor più il centrocampista ex Psg alla riconferma in bianconero: per Sarri, quest'anno, è stato un equilibratore importante per supportare il gioco offensivo proposto dal tecnico.