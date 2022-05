La Juventus ha messo nel mirino per il prossimo mercato estivo l'esterno in forza al Paris Saint Germain ma in scadenza di contratto Angel Di Maria. Ieri il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino ha parlato del futuro del giocatore. Queste le parole riportate da Culture PSG.



DI MARIA - "Certamente Angel è un giocatore molto importante cosi come lo è stato per diverse stagioni. Come dico sempre, che si tratti di Kylian o di Angel, preferisco averli con me. Poi ci sono sempre le trattative, situazioni che dipendono da tre diversi fattori. Vedremo cosa ci riserverà il futuro".