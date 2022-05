Ai microfoni di Culutre Psg, l'allenatore del club francese Mauricio Pochettino, ha rilasciato delle dichiarazioni su quelle che sono le sue volontà in merito al futuro di Di Maria, accostato prepotentemente alla Juventus in questi ultimi giorni.



'Naturalmente Angel è un giocatore molto importante, e lo è stato per diverse stagioni. Come dico sempre, che si tratti di Kylian o di Angel, preferisco averli con me. Poi ci sono sempre le trattative, situazioni che dipendono da tre diversi attori. Vedremo come sarà il futuro'.