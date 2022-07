Futuro inper Aaron? Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, alcuni club del massimo campionato statunitense - in cui è approdato di recente anche Giorgio- si sono fatti avanti per il centrocampista gallese della, che non sembra avere altre offerte particolarmente concrete soprattutto dalla Premier League, dove vorrebbe tornare a giocare. Tornato quest'oggi alla Continassa dopo l'esperienza in prestito ai, l'ex Arsenal non rientra più nei piani della Vecchia Signora: a breve, dunque, gli sarà fatta un'altra offerta per la buonuscita legata alla risoluzione del contratto, dopodichè potrà davvero cercare una nuova squadra.