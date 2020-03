Dopo la 'crisi', c'è sempre una ripresa. Ma non necessariamente un motivo per sorridere. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, che cita uno studio degli analisti di Banca IMI, la Juventus dovrebbe chiudere l'esercizio 2019-2020 con un risultato della gestione calciatori - e cioè: plusvalenze e tutto ciò che riguarda i calciatori ceduti - che sarebbe pari a 150 milioni di euro.



LO STUDIO - Per gli analisti della banca, entro il 30 giugno del 2020 la Juve dovrebbe realizzare altre plusvalenze che porterebbero un ricavo di circa 65 milioni di euro. Sommandoli agli 85 già incassati nel primo semestre, ecco il numero così importante e così impattante. Ecco i 150. Nonostante tutto, Banca IMI ritiene però che la Juve possa chiudere l'esercizio con una perdita di 52,3 milioni di euro. I motivi? Costi di gestione della rosa. Sarebbe il terzo esercizio consecutivo in rosso; negli ultimi due anni, ha perso rispettivamente 39,9 milioni e 19,3 milioni.