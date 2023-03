: l'udienza preliminare vedrà comparire davanti al gup Marco Picco il club e i dodici imputati.A raccontarlo è il Corriere della Sera.Il tutto partirebbe da alcuni articoli di giornale che sottolineano le plusvalenze della Juventus. Nella sua prima annotazione, la Guardia di Finanza scrive: “, conseguenza delle operazioni di cessione dei diritti relativi a 71 calciatori”. In seguito, nella primavera del 2021, la Procura di Torino apre un fascicolo «modello K», ovvero «atti relativi a fatti nei quali non si ravvisano reati allo stato degli atti, ma che possono richiedere approfondimenti». L’indagine si riferisce a “”, non ci sono ipotesi di reato né persone indagate.Il 25 maggio 2021, con un documento a firma del procuratore aggiunto Marcoe del pm Mario, la Procura delega i primi accertamenti al nucleo di polizia economico finanziaria di Torino. I magistrati scriveranno: «In relazione al procedimento in epigrafe — all’epoca ancora un fascicolo modello K, numero 3160/2021 — si prega di visionare gli atti e di approfondire le operazioni di trasferimento di calciatori poste in essere, in entrata e in uscita, dalla Juventus negli esercizi chiusi al 30 giugno 2018, 2019, 2020, nonché nell’esercizio in corso». In particolare si chiedevano accertamenti sui «valori dei cartellini», sugli «stipendi», e sulla «disciplina contabile e fiscale delle plusvalenze». Al momento, si tratta di approfondire la vicenda, «attraverso l’utilizzo delle banche dati in uso alla guardia di finanza e delle fonti aperte».. Un’annotazione di 34 pagine della Guardia di Finanza che nelle conclusioni recita: «Si vogliano valutare eventuali ulteriori approfondimenti, anche nella prospettiva della configurabilità di possibili ipotesi di reato prima facie di».Nel documento sopracitato si parla delle operazioni a specchio e dell’ipotesi che «la società potrebbe aver indicato nei bilanci valori di cessione superiori a quelli effettivi al fine di compensare le perdite di esercizio o, comunque, influire sulle stesse». Come pure si osservava un «costante incremento» di perdite e ammortamenti, e una parallela crescita delle plusvalenze.