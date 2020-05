Ex stella della Juventus e presidente dell'Uefa. Michel Platini tuona contro il presidente della FIFA Gianni Infantino. Intervistato dalla rivista svizzera L'Illustre l'ex stella bianconera ha tuonato: “Infantino è arrivato alla presidenza della Fifa per una sapiente combinazione di circostanze, io credo che dovrebbe rassegnare le dimissioni". Platini si riferisce ai rapporti confidenziali che il numero 1 del calcio mondiale avrebbe con il procuratore generale svizzero, Michael Lauber: "Forse si credono intoccabili, credo che certi rapporti siano cominciati a inizio estate 2015 per tenermi fuori dalla corsa per la presidenza della Fifa”.